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احذري هذه العادة النسائية تعرضك للخطر

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احذري هذه العادة النسائية تعرضك للخطر احذري هذه العادة النسائية تعرضك للخطر

اعتاد العديد من النساء، النوم بالشعر المبلل إلا أن أطباء الجلدية يحذرون من هذا الأمر نظرا لما يحمله من أضرار، حيث تتراكم البكتريا على الوسادة المبللة.

 
وأوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث لـ"صدى البلد"، أن النوم بالشعر المبلل ما هو إلا بيئة خصبة لنمو الفطريات التى تحملها الوسادة من الجراثيم مما يجعل السيدات اللاتي يقمن بهذه العادة السيئة أن يكونوا عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من البكتريا والفطريات الضارة والكثير من الأمراض الجلدية لما تحمله الوسادة من الأمراض فهى تعتبر مصدرا خطيرا للأمراض بدلًا من أن تستخدم للراحة.
 
وأكد الناظر ضرورة تجفيف الشعر بعد الاستحمام جيدا وينصح باستخدام الهواء البارد من "السيشوار" وعدم النوم به مبلل إطلاقا مشيرا إلى أهمية أن تعرض الوسادة للشمس للوقاية من الجراثيم والتأكد من تجفيفها وإخراج أى بكتيريا عالقة بها.
 
 
المصدر : صدى البلد

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