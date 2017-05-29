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بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر

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بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر
 
خيمت حالة من الحزن والأسى، منذ قليل، على أفراد عائلة الطفل يوسف ضحية الطلقة الطائشة، بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي، في ظل انتظارهم انتهاء الإجراءات لاستلام الجثمان.
 
وكان الفريق الطبي المسئول عن متابعة حالة "يوسف"، قد أعلنوا عن وفاته في تمام الواحدة بعد ظهر اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته.
 
تعود الواقعة إلى العاشرة والنصف مساء الخميس قبل الماضي، إذ كان يقف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، وفوجئ أصدقائه بسقوطه على الأرض وحاول عدد من المارة ورواد المطعم إسعافه ونقلوه إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة.
 
وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 عاما) - طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعدما كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت متزامن للحادث أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم، بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرفا فارغا لطلقات بندقية آلية.
بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر
 
بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر
 
بالصور.. الحزن يخيم على عائلة «الطفل يوسف» بعد وفاته بمستشفى أكتوبر
 
 
المصدر : فيتو

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