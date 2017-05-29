ترامب يحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب

نيويورك - (د ب أ):

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإحياء ذكرى الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة العسكرية، حيث أحيت الولايات المتحدة يوم الجندي المجهول.

ووضع ترامب إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون العسكرية في فيرجينيا وذلك قبل أن يلقي خطابا لإحياء ذكرى الجنود الذين قضوا نحبهم في الحروب.

وقال ترامب إن الكلمات تعجز عن التعبير عن "نقاء حبهم وكمال شجاعتهم".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى تضحية الجنود الذين سقطوا في الحروب وأسرهم بما في ذلك مصاب وزير الأمن الداخلي جون كيلي الذي فقد نجله روبرت في أفغانستان.

وأضاف ترامب "اليوم قلوب 300 مليون أمريكي تتعاطف معكم".

بعد ذلك قام ترامب بجولة قبل أن يعود إلى البيت الأبيض حيث زار قبر نجل كيلي وتحدث مع أسر الجنود القتلى .

أما وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي قدم ترامب لإلقاء خطابه فقد وصف مقبرة أرلينجتون بمكان "موتى أمريكا الشجعان" ودعا الحضور إلى تذكر الجنود الذين سقطوا في الحروب بالأفعال تخليدا لذكراهم.