مران الزمالك|تدريبات تأهيلية للرباعي المصاب واستشفائية للأساسيين

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خاضت مجموعة اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،الذين شاركوا في مباراة الداخلية أمس جلسة استشفائية تحت اشراف أوجستو إيناسيو المدير الفنى البرتغالي، للتخلص من إحساس الإرهاق بعد المباراة وشمل الاستشفاء جلسات تدليك وجاكوزي ويحرص ايناسيو على جلسات الاستشفاء لإعادة تأهيل اللاعبين قبل التدريبات.

بينما أدى أيمن حفني ومصطفى فتحي وشوقي السعيد ومحمود عبدالرحيم جنش لاعبو الفريق مرانًا تأهيليًا اليوم وغاب الرباعي عن مباراة الداخلية بسبب معاناتهم من الإصابة وأشرف البرتغالي إيناسيو على مران المستبعدين من المباراة

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وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.