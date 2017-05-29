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بالوثائق- "آل الشيخ" السعودية ترد على ادعاءات أمير قطر

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مصراوي Masrawy

بالوثائق- "آل الشيخ" ترد على ادعاءات أمير قطر

02:06 م الإثنين 29 مايو 2017

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القاهرة- (مصراوي):

أصدرت أسرة آل الشيخ بيانًا، وقّعه 200 من أفرادها، أبرزهم مفتي المملكة السعودية ورئيس الشورى ووزير الشؤون الإسلامية، نفت فيه نسبة أمير قطر إلى جدهم محمد بن عبدالوهاب، بحسب "سكاي نيوز" .

وفنّدوا في بيانهم ادعاء أمير قطر بأن نسبه يعود إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومنهجه "ودعوته السلفية والوسطية"، مطالبين بتغيير اسم مسجد أقيم في قطر أسماه الشيخ تميم على اسم الإمام محمد بن عبدالوهاب، وشددوا على أن المسجد لا يتبع المنهج السلفي الصحيح.

وبحسب البيان، قالوا: "إننا مواطنون سعوديون أولا وأخيرا، ننتمي إلى هذا الوطن، وندين بالطاعة لولاة أمرنا، وانتماؤنا الوطني لا يمكن أن يتقدم عليه أي انتماء قبلي أو غير قبلي".

وأضافوا: "الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، وهم حسين، وحسن، وعلي، وعبدالله".

وذلك ردًا على ما جاء في تسجيل مُسرّب لأمير قطر، وصفه البيان بأنه توظيف "في شق اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية".

وجاء في نص البيان "أما من يدعي أنه يعود نسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة كاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأية صلة؛ كأمير احدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده مدعيا أنه جده".

وأكد بيان الأسرة أن "الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا أسرة آل الشيخ، وهم حسين بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل حسين)، وحسن بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل حسن)، وعلي بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل علي)، وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل عبدالله)".

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