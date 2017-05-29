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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017 اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017

الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017 بالأسواق، حيث استقرت حالة الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في ، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

حيث استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

 

الحديد في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017

 

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10000 جنيه 10000 جنيه
حديد بشاي 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد العتال غير متاح غير متاح
حديد عطيه غير متاح غير متاح
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي غير متاح غير متاح
حديد المصريين 9800 حنيه 9800 حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري غير متاح غير متاح

 

 

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017

 

 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 723 جنية
أسمنت النصر النصر 693 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 683 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 705 جنيه
أسمنت حورس حورس 688 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 688 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنيه

 

المصدر : مصر 365

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