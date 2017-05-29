اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017 بالأسواق، حيث استقرت حالة الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.
حيث استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.
اسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|10000 جنيه
|10000 جنيه
|حديد بشاي
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد العتال
|غير متاح
|غير متاح
|حديد عطيه
|غير متاح
|غير متاح
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المصريين
|9800 حنيه
|9800 حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|غير متاح
|غير متاح
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|723 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|693 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|735 جنيه
|الفهد
|الفهد
|785 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|683 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|705 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|688 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|680 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|688 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|710 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads