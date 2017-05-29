اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017

شيماء مصطفى

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 29/5/2017 بالأسواق، حيث استقرت حالة الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

حيث استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

اسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 29/5/2017

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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