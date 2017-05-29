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رفعت السعيد لـ«السيسي والحكومة»: «حرام عليكم تسيبوا مصر كده»

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رفعت السعيد لـ«السيسي والحكومة»: «حرام عليكم تسيبوا مصر كده» رفعت السعيد لـ«السيسي والحكومة»: «حرام عليكم تسيبوا مصر كده»

التحرير

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وجه رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح ، ورئيس  المهندس شريف إسماعيل، قائلًا: «حرام عليكم تسيبوا كده».

وأكد أن التيارات السلفية تلوث العقل المصري وليس لها علاقة بالإسلام، لدرجة أنه أصبح من الصعب طرح أفكار ذكرت في الماضي وتلقى ترحيبًا في الوقت الحالي.

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وتابع السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «لازم ننقذ مصر من هذه القوى المتأسلمة (السلفيين) التي تلوث العقول المصرية، ونجحت في ذلك إلى حد كبير»، مشيرًا إلى وجود قيادات بالدولة تؤمن بفكر هذه «القوى المتأسلمة».

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التحرير

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