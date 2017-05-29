رفعت السعيد لـ«السيسي والحكومة»: «حرام عليكم تسيبوا مصر كده»

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وجه رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلًا: «حرام عليكم تسيبوا مصر كده».

وأكد أن التيارات السلفية تلوث العقل المصري وليس لها علاقة بالإسلام، لدرجة أنه أصبح من الصعب طرح أفكار ذكرت في الماضي وتلقى ترحيبًا في الوقت الحالي.

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وتابع السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «لازم ننقذ مصر من هذه القوى المتأسلمة (السلفيين) التي تلوث العقول المصرية، ونجحت في ذلك إلى حد كبير»، مشيرًا إلى وجود قيادات بالدولة تؤمن بفكر هذه «القوى المتأسلمة».