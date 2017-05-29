أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017

06:49 ص الإثنين 29 مايو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 29 مايو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة..تعقد مشاورات مصرية روسية في إطار صياغة 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، وتتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، إضافة إلى القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزائها، فضلا عن تناول قضية الإرهاب.

القاهرة.. يناقش مجلس النواب - برئاسة الدكتور على عبد العال - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع القانون المقدم من بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

القاهرة.. يناقش مجلس النواب، عدة تقارير للجانه النوعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي وجيبوتي، ‎وكذلك الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وإقرار الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد، إقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين ‎مصر والمجر.

القاهرة.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي المقاصة والأهلي، في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي الاتحاد السكندري وسموحة في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري

    سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري

    أخبار
  • بالصور- المتحدث العسكري: تدمير سيارة مُفخخة مُعدة للهجوم على الأمن بسيناء

    بالصور- المتحدث العسكري: تدمير سيارة مُفخخة مُعدة للهجوم على الأمن

    أخبار
  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادث

    أخبار
  • فؤاد علام: الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من 30 عملية إرهابية في 6 شهور

    فؤاد علام: الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من 30 عملية إرهابية في 6 شهور

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخير

    وزير الداخلية يطيح بمدير أمن المنيا بسبب الهجوم الأخيرأخبار

  • سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاري

    سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار

  • بالفيديو- طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة

    - طفلة عمرها 13 أسبوع تصدم والدتها بعد تردديها كلمة "أحبك"هو وهي

  • "أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار

  • بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامز

    بالفيديو..كهربا ومؤمن زكريا يورطان شيكابالا ومتعب في مقلب رامزفنون

  • بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة

    بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة "فرح" لم يُهتك عرضهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر