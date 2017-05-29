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الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر

12:23 ص الإثنين 29 مايو 2017

الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر

ارشيفية

ندن - (د ب أ)

اعتقلت السلطات البريطانية شخصين /19 عاما و25 عاما/ على صلة بتفجير 22 مايو في حفل لمغنية البوب أريانا جراندي بمدينة مانشستر البريطانية ،وأسفر عن مقتل 22 شخصا.

وأكدت شرطة مدينة مانشستر الكبري اليوم الأحد أنها أطلقت عمليات بحث أخرى في المدينة على صلة بالتفجير، الذي استهدف قاعة مانشستر أرينا للحفلات أثناء مغادرة الحضور الحفل.

وحذرت وزيرة الداخلية أمبر رود، في وقت سابق من اليوم، أن أشخاصا آخرين على صلة بالهجوم قد يكونوا مطلقي السراح.

وقبل يوم واحد قالت الشرطة إنها القت القبض على إجمالي 13 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب وأنها تبحث في 14 موقعا مختلفا.

وتعتقد الشرطة أن التفجير مرتبط بشبكة إرهابية، حيث قال شقيق المهاجم في ليبيا إنه زار بريطانيا للمساعدة في إعداد هجوم مانشستر وأنه على علم بتفاصيل هذه العملية الإرهابية.

وخفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مستوى الإنذار المتعلق بالإرهاب في البلاد أمس السبت من "حرج" الذي يعني أن هناك هجوما وشيكا، إلى " خطير "، وهذا يعني أن الهجوم محتمل. وكان مستوى الإنذار قد رفع إلى "حرج" يوم الثلاثاء في أعقاب الهجوم.

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