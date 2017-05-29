اليوم.. الحكم في دعوى طليقة أحمد الفيشاوي لمطالبته بأجر مسكن وحضانة لابنته
اليوم.. الحكم في دعوى طليقة أحمد الفيشاوي لمطالبته بأجر مسكن وحضانة لابنته
12:13 ص الإثنين 29 مايو 2017
ارشيفية
كتب - محمود الشوربجي:
تصدر اليوم الاثنين، محكمة أسرة قسم الجيزة، حكمها في الدعوى المقامة من هند الحناوي، التي طالبت فيها مطلقها أحمد الفيشاوي بأجر المسكن والحضانة الذي تقيم فيه مع ابنتهما.
وكانت هند الحناوي، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفيشاوي، بدفع نفقة لابنته "لينا" ومصروفات دراستها بلندن وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوي عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديًا، تم إحالة الطلبات إلى محكمة اﻷسرة لتفصل فيها.
وقال شعبان سعيد محامي "الحناوي": إن موكلته لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد فشل محاولتها لحل نزاعها مع الفيشاوي وديًا، مؤكدًا أنها منحته أكثر من فرصة، وذلك لحرصها على علاقة ابنتها به وبجديها فاروق الفيشاوي وسمية اﻷلفي لكن دون جدوى.
وكشف "سعيد"، أن الفنان أحمد الفيشاوي وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها الآن بلندن، وأنه أعطى "الحناوي" حق الوﻻية التعليمية بلندن وأقر في دعوى بثبوت حضانتها لـ "لينا" ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.
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