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فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار

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فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار فيديو| حساسين مناشدًا السيسي: أراضي الدولة ما زالت فى أيدي الكبار

التحرير

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أشاد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذا القرار جاء صارمًا، ولكن ما زال الأمر طويلًا وهناك العديد من الأراضي يجب استردادها.

ووجه حساسين خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد ببرنامج «انفراد» على قناة «العاصمة» حديثه للمحافظين والرئيس عبدالفتاح السيسي بأن هناك أراضي كثيرة تابعة للدولة ما زالت منهوبة خاصة في مدينة كفر الدوار، حيث أن الكبار ما زالوا يضعون أيديهم على أراضي الدولة.

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وتابع: «الإزالات اتعملت لناس غلابة وناس قادرة، بس لسة فاضل كتير».

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التحرير

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