برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال أحمد فرغل عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جاري إنهاء الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح دفن 3 جثث لصيادي عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذين غرقت مركبهم وآخرين صباح اليوم.

وأشار فرغل، في تصريحات صحفية أثناء تواجده بمستشفى بورسعيد العام "الأميري"، إلى أنه جاري التنسيق مع الرائد محمد زكريا، رئيس مباحث قسم الشرق لإنهاء الإجراءات، وأنه دائم التواصل مع ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لتخفيف العبء على الأهالى وإنهاء إجراءات استلامهم جثث ذويهم تمهيدًا لدفنهم.

تعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج بمحافظة دمياط، للغرق وعلى متنه 7 صيادين وتم إنقاذ اثنين من طاقمها من الغرق بينما قامت القوات البحرية بالتحرك بحثا عن المفقودين الخمسة وعثرت على 3 جثث منهم وجاري البحث عن الجثتين المتبقيتين.​