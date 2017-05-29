أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

11:59 م الأحد 28 مايو 2017

برلماني: جاري استخراج تصاريح دفن صيادي مركب دمياط الغارقة

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال أحمد فرغل عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جاري إنهاء الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح دفن 3 جثث لصيادي عزبة البرج بمحافظة دمياط، والذين غرقت مركبهم وآخرين صباح اليوم.

وأشار فرغل، في تصريحات صحفية أثناء تواجده بمستشفى بورسعيد العام "الأميري"، إلى أنه جاري التنسيق مع الرائد محمد زكريا، رئيس مباحث قسم الشرق لإنهاء الإجراءات، وأنه دائم التواصل مع ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لتخفيف العبء على الأهالى وإنهاء إجراءات استلامهم جثث ذويهم تمهيدًا لدفنهم.

تعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج بمحافظة دمياط، للغرق وعلى متنه 7 صيادين وتم إنقاذ اثنين من طاقمها من الغرق بينما قامت القوات البحرية بالتحرك بحثا عن المفقودين الخمسة وعثرت على 3 جثث منهم وجاري البحث عن الجثتين المتبقيتين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. مستشفى بورسعيد يتسلم 3 جثامين لضحايا مركب دمياط​

    بالأسماء.. مستشفى بورسعيد يتسلم 3 جثامين لضحايا مركب دمياط​

    أخبار
  • القوات البحرية تعثر على 3 جثث لصيادي دمياط

    القوات البحرية تعثر على 3 جثث لصيادي دمياط

    أخبار
  • فقدان 5 صيادين وإنقاذ 2 في غرق مركب قرب سواحل بورسعيد

    فقدان 5 صيادين وإنقاذ 2 في غرق مركب قرب سواحل بورسعيد

    أخبار
  • في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة

    بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة "فرح" لم يُهتك عرضهاأخبار

  • تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصري

    تقرير: مثلث الحدود مع السودان وليبيا تحت سيطرة الجيش المصريأخبار

  • الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيل

    الشهيد مينا.. اصطحب طفلته ووالده في رحلة لسماء دير الأنبا صموئيلأخبار

  • وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون

    وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار

  • "محمود" دافع عن عمته.. فقتله زوجها أثناء تعليق زينة رمضانأخبار

  • بالصور-تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسجد السيدة نفيسة

    بالصور-تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسجد السيدة نفيسةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"

محافظ بني سويف: إزالة 99% من التعديات على أراضي الدولة.. "صور"

رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب

رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب

انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة

انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة

الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية

الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية