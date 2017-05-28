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بالأسماء.. مستشفى بورسعيد يتسلم 3 جثامين لضحايا مركب دمياط​

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مستشفى بورسعيد يتسلم 3 جثامين لضحايا مركب دمياط​

11:07 م الأحد 28 مايو 2017

بالأسماء.. مستشفى بورسعيد يتسلم 3 جثامين لضحايا مركب دمياط​

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، عن أسماء 3 من ضحايا مركب دمياط الغارق، عثرت القوات البحرية اليوم الأحد على جثثهم، التي أودعت مستشفى بورسعيد العام.

ووفق مسؤول طوارئ الصحة، تم العثور على جثث الصيادين الثلاثة في مياه ميناء باب ٢٠ حيث انتشلتهم فرق الإنقاذ وأودعوا تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأشار مسؤول الطوارئ إلى أن أسماء الضحايا تضمنت: سعد عبد الرحيم زايد (31 سنة)، ومحمد عماد فوزى (30 سنة)، ورمضان أحمد إبراهيم (40 سنة).

وتعرض مركب الصيد "حرية البحار" من عزبة البرج في محافظة دمياط، صباح اليوم، للغرق وعلى متنه 7 صيادين، أنقذ اثنان منهم، بينما تحركت القوات البحرية بحثًا عن المفقودين الخمسة الذي عثر على جثث 3 منهم، وجاري البحث عن الجثتين المتبقيتين.

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