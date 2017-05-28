"رادارات الجيزة" تلتقط 115 مخالفة خلال 24 ساعة
"رادارات الجيزة" تلتقط 115 مخالفة خلال 24 ساعة
10:00 م الأحد 28 مايو 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث حفاظا على الأرواح.
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 3670 مخالفات متنوعة، و2995 انتظار خاطئ، وحجز 5 سيارات، و34 دراجة نارية.
كما تم تحرير 115 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و110 مخالفات على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و25 مخالفة دخان كثيف.
وتم ضبط 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارات، و1450 نموذج 125، و55 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، وحجز 4 دراجات نارية "توك توك"، و100 مخالفة تصوير كاميرات.
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