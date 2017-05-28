"الثروة السمكية": 4656 حالة تعدي على البحيرات الشمالية

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد حالات التعديات على أملاك الدولة للبحيرات الشمالية خلال عامى 2015 و2016 بلغ 4656 حالة بإجمالى مساحة من التعديات على بحيرات: المنزلة، والبرلس، وإدكو، ومريوط تصل إلى 64 ألفا و17 فدانا فى البحيرات الأربعة الواقعة في محافظات: دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة والإسكندرية، بينما لم تتعرض بحيرة البردويل فى سيناء لأي تعديات.

وأضاف تقرير الثروة السمكية، أن إجمالي عدد حالات التعديات على بحيرة المنزلة بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط بلغ 3517 حالة على مساحة 57 ألفا و498 فدانا، والتعدي على مساحة 1605 أفدنة ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتعدي على مساحة 4532 فداناً فى بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، التعدى على مساحة 382 فداناً من بحيرة مريوط الاسكندرية، وأوضح التقرير أن إجمالي حالات التعديات التى لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها بلغ 3479 حالة لبحيرات المنزلة ومريوط.

وأكد التقرير الثروة السمكية، أن إجمالى عدد حالات التعديات على بحيرة المنزلة بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط بلغ 3517 حالة على مساحة 57 ألفا و498 فدانا، والتعدي على مساحة 1605 أفدنة ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والتعدى على مساحة 4532 فداناً فى بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، التعدى على مساحة 382 فداناً من بحيرة مريوط الاسكندرية.

وأوضح التقرير أن إجمالى حالات التعديات التي لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها بلغ 3479 حالة لبحيرات.