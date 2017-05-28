فيديو| أزهري لمستخدمي «فيسبوك»: «صيامكم مش مقبول»

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قال الشيخ محمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من يستخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليسب الناس، صيامه غير مقبول.

وأضاف وهدان، خلال حواره، اليوم الأحد، ببرنامج "أسال أزهري" على قناة "ltc": "سيدنا جعفر الصادق قال: إذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ، عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَآثِمِ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً".

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وتابع: "من يتتبع عورات الناس على مواقع السوشيال ميديا صيامه غير مقبول ويشبه من يصلي بثوب مسروق، فالصلاة صحيحة لكن ليس لها أي ثواب".