الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير السياحة الجديد بسبب ملفه القضائي

الجزائر - (د ب أ):

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه "وفقًا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".

وكان بن عقون عين الخميس الماضي وزيرا للسياحة بدلا من عبد الوهاب نوري، ضمن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون.

وكشف تلفزيون " النهار" الخاص، أن الرئيس بوتفليقة أنهى اليوم مباشرة مهام وزير السياحة الجزائري بعد تلقي ملفه القضائي الذي يحمل أربع إدانات قضائية منها واحدة بالسجن لـ6 اعوام.

وأوضح أن جهاز الشرطة يحقق في الجهات التي أخفت الإدانات القضائية للوزير المقال الذي ترشح عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية في الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع مايو الحالي، وخرج منها خاسرًا.