مجلس الدولة الليبي يدين هجوم المنيا ويستنكر القصف المصري لدرنة

طرابلس - (د ب أ):

أدان مجلس الدولة الليبي، الهجوم على حافلة للأقباط جنوبي مصر، وأكد وقوفه إلى جانب مصر وشعبها، ولكنه أعرب عن استنكاره للقصف المصري لمدينة درنه الليبية بوصفه اعتداء على سيادة البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد مجلس الدولة، وهو مثل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، أحد الكيانات التي تمخض عنها اتفاق الصخيرات، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة" المرصد" الليبية.

وقال البيان "إنه وفي الوقت الذي يتم فيها مشاطرة حزن الشعب المصري وتفهم غضبه الشديد من الجريمة البشعة التي تم إرتكابها في محافظة المنيا ضد الأبرياء، إلا أن مجلس الدولة لا يستطيع أن يقف صامتًا من دون الإستنكار وبكل قوة للإعتداء غير المبرر على السيادة الليبية وخاصة في ظل التصريحات المصرية بشأن احترام الشرعية الدولية بما في ذلك الإعتراف بالإتفاق السياسي وبحكومة الوفاق الوطني كسلطة شرعية في ليبيا بالإضافة إلى المساعي الجارية لبناء الثقة والتي شارك فيها مجلس الدولة مع الأشقاء في مصر خلال الأسابيع الماضية حيث جاءت هذه التطورات متناقضة مع ما أعلن عنه من سياسات ورغبة في مشاركة مصرية إيجابية أوسع في تحقيق توافق أكبر بين الليبيين من أجل توفير الأمن والاستقرار للبلاد".

كان المجلس الرئاسي أدان أمس السبت هجوم المنيا، فيما أعرب عن استهجانه قصف الطيران المصري الأراضي الليبية "دون تنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق".

يذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت مساء أمس الأول الجمعة أن قواتها الجوية نفذت ضربة جوية مركزة ضد تجمعات العناصر الإرهابية في مدينة درنة الليبية، ردًا على الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا جنوب مصر راح ضحيته 29 قتيلا ونحو 25مصابًا.

يشار إلى أن القوات الجوية المصرية شنت هجمات في شهر فبراير في عام 2015 على أهداف تابعة لداعش ردًا على قيام التنظيم بذبح 21 مصريًا مسيحيًا.