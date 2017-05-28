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السماء تمطر نقودا.. سائق دراجة نارية ألماني يفقد 9 آلاف يورو

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مصراوي Masrawy

السماء تمطر نقودا.. سائق دراجة نارية ألماني يفقد 9 آلاف يورو

05:59 م الأحد 28 مايو 2017

السماء تمطر نقودا.. سائق دراجة نارية ألماني يفقد 9 آلاف يورو

ارشيفية

انجولشتات (ألمانيا)- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن سائق دراجة نارية فقد 9 آلاف يورو (10 آلاف يورو) بسبب الرياح في مطلع الأسبوع الجاري، مما سبب تطاير العملات الورقية التي بحوزته كالمطر على طريق سريع في جنوب ألمانيا.

وتبعثرت نقود الرجل، الذي كان يحتفظ بها في حقيبة بلاستيكية، على طول الطريق الذي يقع شمال ميونخ خلال الواقعة التي حدثت أمس السبت.

وتوقف الرجل، 36 عاما ، وحاول جمع النقود، مما دفع المارة إلى الاتصال بالشرطة.

وأغلقت السلطات الطريق السريع لمدة 45 دقيقة لمساعدة الرجل على جمع أمواله.

وتأخر الأمر كثيرا بالنسبة لجمع العديد من الأوراق المالية، حيث عصفت الرياح بأوراق مالية قيمتها حوالي 1500 يورو بالفعل واطاحت بها بعيدا.

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