نقيب المحامين يترأس هيئة دفاع محاميي مطاي غدًا

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الكسار، عضو النقابة العامة عن المنيا، إن النقيب العام سامح عاشور سيتولى رئاسة هيئة الدفاع والمرافعة عن محاميي مطاي السبعة فى جلسة إشكال وقف تنفيذ الحكم عليهم لمدة ٥ سنوات بتهمة إهانة القضاء والتي تنتظرها محكمة جنايات المنيا، غدًا الإثنين.

وأشار الكسار في بيان، اليوم الأحد، إلى الاستمرار في بذل الجهد واتخاذ كافة القرارات والاجراءات اللازمة لحين إنهاء الأمر دون أية مخالفات، و مساندة جميع المحامين لزملائهم وانضمامهم الكامل معهم.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا الدائرة الثانية أحالت نظر الإشكال لدائرة أخرى الدائرة الثالثة جنوب جنايات المنيا لعدم الاستشعار بالحرج لما وقع من قبل، حيث تم بعد ذلك إحالة الإشكال إلى دائرة أخرى لعدم توافق اليوم مع الدائرة الثالثة، ومن المفترض أن تنظر الدائرة السادسة ذلك الإشكال وإحالته إلى محكمة استئناف بني سويف لتعديل وتوافق اليوم مع الدائرة.