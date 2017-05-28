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بنسبة نجاح 80.89%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة "الإعدادية"

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مصراوي Masrawy

بنسبة نجاح 80.89%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة "الإعدادية"

05:43 م الأحد 28 مايو 2017

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الإعدادية

كتبت- ندى الخولي:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.89%.

وقال المحافظ، إنه تقدم للامتحان هذا العام 135120 طالبًا وطالبة حضر منهم 133521، ونجح منهم 108011 طالبًا.

وأضاف "الدالي"، أن نسبة النجاح في اللغة العربية بلغت 91.58% واللغة الأجنبية 88.52% والدراسات الاجتماعية 92.09% والرياضيات 88.07% والعلوم 87.18% والحاسب الآلي 97.83%.

وقال محمد عبد الهادي القطب، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية الحاصلة على المراكز الأولى تشمل: جنوب الجيزة، والهرم والدقي، والشيخ زايد، والعياط.

وأضاف عبدالهادي: "نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 92.31%، والمكفوفين 85.71%، والإعدادية المهنية 85.69%"، مؤكدًا أن لوحة الشرف تضم 191 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية 300 درجة.

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