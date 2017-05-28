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بالصور- مجلس الوزراء يبحث تنفيذ خطة المؤشرات السكانية لمحافظات الجمهورية

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مصراوي Masrawy

بالصور- مجلس الوزراء يبحث تنفيذ خطة المؤشرات السكانية لمحافظات الجمهورية

05:25 م الأحد 28 مايو 2017

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كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن اجتماع اليوم الأحد مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تطرق للقضية السكانية، لافتا إلى أنه ناقش الخصائص الديموجرافية لكل محافظة، وعمل كُتيب كبير بهذا الأمر.

وأوضح "عماد"- في مؤتمر صحفي بقر المجلس عقب الاجتماع، أنه تم وضع خطة سكانية لربط عدد السكان بالتنمية من خلال رصد للمشاكل السكانية في كل محافظة.

وأوضح وزير الصحة، أن الاجتماع تطرق لدور الخطاب الديني في التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية لكل من دراسة المؤشرات السكانية للمحافظات ودراسة الخاصة بالسكان بالمحافظات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

كما تم توزيع المجلدات الخاصة بهذين الدراستين على مجلس الوزراء بالكامل، وسيتم عرض هذه الدراسة مرة أخرى وما تم تنفيذه بها الأسبوع المقبل.

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