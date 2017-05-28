بالصور.. إزالة لافتة مسجد "حسن البنا" في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أزالت لجنة من مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الأحد، لافتة تحمل اسم حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وشعار الجماعة من أعلى مسجد بمنطقة عزبة سعد، بمدينة دمنهور في البحيرة، بعد تضرر عدد من الأهالي من الاسم وتوجيه اتهامات بتردد عناصر من الإخوان عليه وعقد اجتماعات داخله.

وتسلمت اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ محمد البيومي، مدير الدعوة بديوان المديرية المسجد وجرى تغيير إسمه الى مسجد "الرحمة" وكتابة الاسم الجديد عليه، بعد إخضاعه لإشراف الأوقاف، وإرسال إمام وخطيب وعامل للمسجد.

من جانبه، قال الشيخ محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، في تصريح لـ"مصراوي"، إن المسجد المذكور كان عبارة عن زاوية صغيرة، أسفل منزل أحد الأهالي، وجرى الاتفاق مع مؤسسيها على ضمها للأوقاف وتغيير الإسم إلى مسجد الرحمة تنفيذًا لتعليمات وزير الأوقاف.

وأضاف "شعلان" أن اللجنة المشكلة فحصت جميع الكتب الموجودة داخل المسجد، مشيرًا إلى تشكيل لجان بالمديرية والإدارات بالمدن والمراكز للمراقبة والتفتيش اليومي على المساجد، في إطار خطة الوزارة لنشر قيم الإسلام الصحيحة، ومواجهة الأفكار المتطرفة بجميع المساجد الحكومية والأهلية بمراكز ومدن المحافظة.