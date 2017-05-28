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ترامب يندد بـ"أكاذيب" الإعلام حول اتصالات مع روسيا

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مصراوي Masrawy

يندد بـ"أكاذيب" الإعلام حول اتصالات مع روسيا

05:24 م الأحد 28 مايو 2017

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا لدى

(أ ف ب)

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا الأحد بـ"أكاذيب" وسائل الإعلام، وذلك في خضم ازمة ناجمة عن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باتصالات مع روسيا.

وعاد ترامب ليلة السبت من رحلة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا، تزامنا مع كشف صحف أمريكية عن اتصالات بين صهره جاريد كوشنر وروسيا في ديسمبر.

ووفقا لهذه التقارير، سعى كوشنر إلى إقامة قناة سرية للاتصال مع الكرملين، في محاولة لتجاوز قنوات الاتصال التقليدية بين البلدين.

وأفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" ليل الجمعة السبت أن كوشنر، زوج ابنته الكبرى ايفانكا، الذي يعتبر أبرز مستشاري ترامب في البيت الأبيض، اقترح على السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب الرئيس إقامة قناة اتصال سرية مع الكرملين.

وكتب ترامب صباح الأحد "برأيي أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من قبل وسائل الإعلام أخبار وهمية".

واضاف "من الممكن جدًا ألا تكون هذه المصادر موجودة، بل هي من اختراع الصحافيين. أنها "اخبار وهمية "في إشارة إلى عدم ذكر وسائل الإعلام مصادر محددة لمعلوماتها.

وتابع أن وسائل الإعلام غطت بشكل "سيء للغاية" انتخابات محلية في ولاية مونتانا حيث فاز المرشح الجمهوري غريغ جيانفورتي بفارق ضئيل.

هذا المحتوى من

AFP

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