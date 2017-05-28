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إجراء قرعة توزيع 16 "سيارة تبريد" على الشباب المستحقين في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إجراء قرعة توزيع 16 "سيارة تبريد" على الشباب المستحقين في البحيرة

04:30 م الأحد 28 مايو 2017

المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أجرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، القرعة العلنية لتوزيع 16 سيارة تبريد حمولة 1.5 طن مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع صندوق "تحيا " ومحافظة البحيرة.

وقالت "عبده" في تصريحات صحفية، إنه يجري تسليم السيارات للشباب المستحقين، الذين تتوافر لديهم شروط التسليم الذي سيكون على ثلاثة مراحل وفقًا لأولوية التنفيذ بواقع 6 سيارات في كل مرحلة.

وقال محمد وجيه خالد، مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن قيمة السيارة الواحدة 178 ألف جنيها بأقل من السوق حوالي 40 ألف جنيه، وهذه السيارات مخصصة لاستلام مواد غذائية عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة وخضر وفاكهة من الشركة القابضة وهيئة السلع بأسعار مخفضة لبيعها داخل المناطق ذات الاحتياج بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وشددت المحافظ على المستفيدين من القرض بعدم استخدام السيارات لغير الغرض المحدد له، والالتزام بخطوط السير المقررة لها مع التزامهم بسداد الأقساط بشكل منتظم.

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