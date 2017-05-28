تنسيق بين الزراعة ومحافظة الإسكندرية لعلاج أزمة "قزق الأنفوشي"

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري حاليًا التنسيق مع الدكتور محمد سلطان، محافظة الاسكندرية؛ لعلاج أزمة قزق الانفوشي التابع للشركة المصرية للصيد ومعداته.

وأوضح وزير الزراعة- في بيان له اليوم الأحد- أنه يجرى حالياً دراسة إعادة تأجير الأرض المقام عليها القزق للشركة من جديد، والتي تبلغ مساحتها 1609 م2، حيث أنشأت عليها الشركة القزق وورش النجارة، ووحدات لصيانة مراكب الصيد، وتخدم قطاع الصيد البحري بمحافظة الإسكندرية.

وأشار البنا، إلى أن ذلك يأتي حرصاً على الحفاظ على استقرار العاملين بالشركة، في ظل الأوضاع الحرجة التي تعاني منها الشركة، حيث يعتبر ذلك القزق من أهم مصادر الدخل بالنسبة لها.

وطالب وزير الزراعة، محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة مالية تضم أعضاء من المحافظة وممثلين من الشركة لمراجعة كامل المديونية الحقيقية على الشركة، للسداد وفق جدول زمني.