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شاهد| لغز الشخصيتين المجهولتين في إعلان فودافون الجديد

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شاهد| لغز الشخصيتين المجهولتين في إعلان فودافون الجديد شاهد| لغز الشخصيتين المجهولتين في إعلان فودافون الجديد

حقق الإعلان الدعائي لشركة «فودافون» رواجًا كبيرًا حيث تخطت مشاهداته أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وشهد الإعلان ظهور عدد كبير من الفنانين من بينهم وعمرو يوسف وزوجته كنده علوش والنجم تامر حسني، ولكن هناك شخصيتين ظهرا في إعلان فودافون الجديد ولكن لم يتم القاء الضوء عليهم اثناء الإعلان، ربما لجهل المشاهد بحقيقة شخصيتهم.

 

من بين الشخصيات التي لم يتم إلقاء الضوء عليها، المخرج محمد سامي الذي شارك تامر حسني آخر أعماله في الدراما او السينما أو تصوير الكليبات الحديثة، حيث تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات، وهو يظهر في الوليمة التي يأتي مشهدها مساءا.

شخصية أخرى أثارت فضول المشاهدين، ألا وهو متعهد الحفلات وليد منصور الذي يقوم بتنظيم حفلات تامر حسني على الأخص، وهو كان موجودا في نفس المشهد، وهو المشهد الذي نزل فيه تامر من سيارة رحلات مثل الكرفان.

 

 

 

المصدر : مباشر 24

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