بالصور- وفد موريتاني يزور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية

كتب- محمد قاسم:

استضاف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بفرعه في الإسكندرية برئاسة الدكتور جاد القاضي، وفداً من وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية برئاسة خديجة بنت بوكة، الأمين العام للوزارة، ونخبة من مسئولى الوزارة ورجال الأعمال الموريتانيين.

وخلال اللقاء عرض جاد القاضي الإمكانيات البحثية والقدرات المتاحة للمعهد، كما شارك رؤساء الشعب البحثية بالمعهد بتقديم خططهم البحثية وإمكانية التعاون مع الجانب الموريتانى الشقيق، ثم قام الوفد الموريتانى بزيارة بعض المفرخات والمعامل البحثية ومتحف الأحياء المائية بالمعهد، وكذلك مركبى الأبحاث "سلسبيل واليرموك" التابعين للمعهد بميناء الإسكندرية.

واتفق الطرفان على سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد والجانب الموريتانى، بحيث يقوم المعهد بتلبية احتياجات الجانب الموريتانى فى تدريب الباحثين على مهارات علوم البحار والمصايد والاستزراع السمكى، هذا بالإضافة إلى قيام المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بتشكيل فريق علمى متخصص لزيارة موريتانيا خلال الفترة القادمة.

على جانب آخر، زار الدكتور جاد القاضي، محطة بحوث المكس التابعة لفرع المعهد بالإسكندرية لافتتاح مصنع الأعلاف بعد توقف دام أربع سنوات، ويأتي إعادة تشغيل المصنع بعد المجهود الذي بذله الفريق البحثي والإداري بالمحطة برئاسة الدكتور أيمن لطفي، وكذلك مجهودات إدارة فرع المعهد بالإسكندرية برئاسة عبير السحرتي.​