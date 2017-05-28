برلماني: محاربة الإرهاب من الخارج خطوة تأخرت كثيراً

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجس النواب، إن الضربة الجوية المصرية فى مدينة "درنة" الليبية تعتبر دليل على أن قوة مصر لا يستهان بها فضلاً عن أنها تعكس قدرة وعزم مصر على مواجهة الإرهاب الغادر داخل مصر وخارجها.

وأضاف دسوقي، فى تصريح له اليوم الأحد، أن تحرك مصر نحو محاربة الإرهاب خارجياً خطوة تأخرت كثيراً، ولكنها قد بدأت بعد أن نفذ صبر مصر، فضلاً عن أنه يعكس جدية مصر فى مواجهة الإرهاب فى العالم أجمع وليس حماية أمنها من الداخل فقط، لافتاً إلى أن مصر بدات تحارب الإرهاب دولياً نيابة عن دول العالم والتاريخ سيسطر موقف مصر ضد الإرهاب وأنها لم ولن تكون حاضنة للإرهاب يوماً ما.

وتابع: "لا بد أن تلتفت دول العالم إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الاسلامية الأمريكية فى الرياض والتى قدمت الطريقة لمكافحة الإرهاب".

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواجهة الإرهاب الحقيقية تبدأ من فرض قيود على الدول التي تمول هذه الجماعات الإرهابية.



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