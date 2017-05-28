«الأفلام الإباحية لا تفطر» و«الحجاب موضة».. 9 تصريحات غريبة لـ«مصطفى راشد»

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دائماً ما يثير الشيخ "مصطفى راشد"، والمقيم باستراليا، الجدل حوله، وخاصة بعد أن أطلق أعضاء الجالية الإسلامية الموجودة باستراليا عليه لقب "مفتي استراليا"، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز تصريحات "راشد" التي سبّبت غضب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

1- الصيام ليس فرضاً على محدودي الدخل

قال الشيخ "مصطفى راشد" أثناء لقائه ببرنامج "صح النوم"، المذاع عبر فضائية "LTC"، مع الإعلامي "محمد الغيطي"، أن صيام شهر رمضان فرض على الأغنياء فقط، وما هو إلا تطوع بالنسبة للفقراء، وأضاف: "الصيام ليس فرضًا على كل مصري يقل راتبه عن 9 آلاف شهريًا.. هو الذي لا يملك قوته وقوت أسرته لمدة شهر والذي لا يملك منزلا، والذي لا يملك دابة، وهي تعادل سيارة في وقتنا الحالي".

2- الخمر حلال

صرّح راشد في حديثه مع الإعلامي "محمد الغيطي" ببرنامج "صحّ النوم"، بأن الخمر مباح وليس محرماً إنما هو مكروهاً، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص قرآني يحرم الخمر بينما تم تحريم السُكر فقط، وتابع أن هناك رواية تسرد أن الرسول أثناء رحلته إلى اليمن تحدث مع الصحابي أبو موسى الأشعري عن الخمر قائلاً: "إشربا ولا تسكرا".

3- الأفلام الإباحية لا تفطر في رمضان

في إحدى تصريحاته الصحفية السابقة قال "راشد" إن الأفلام الإباحية لا تبطل الصيام، لافتاً إلى أنه لم يرد نص قرآني يبطله في هذه الحالة، مشيراً إلى أنها معصية لا تفطر.

4- السجائر لا تبطل الصيام

قال "راشد" في حواره مع الإعلامي "محمد الغيطي" ببرنامج "صحّ النوم"، أن السجائر لا تفطر في رمضان، مؤكداً أنها لا تعد طعاماً ولا شراباً، وأضاف: "تدخين السجائر حرام شرعًا، ولكنها لا تفطر الصائم في حال تدخينها خلال نهار رمضان، فعند قيام الرجل بالشوي واستنشاق الدخان الناتج عن الشي لا يفطر".

5- الحج والعمرة لجبل الطور

من أكثر الفتاوى التي فتحت النار على الشيخ "راشد" كانت فتوى خرجت عن لسانه اعتبر فيها أن الحج والعمرة لله تكون من جبال الطور في سيناء، وأشار إلى أنها أهم وأعظم من الحج بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أثناء حواره مع "الغيطي": "لدينا مفهوم خاطئ عن أقدس بقعة على الأرض، سامح الله من قال وشاع هذا الخطأ بجهل، مقدمًا المصلحة التجارية على الحقيقة الشرعية، لذا يجب علينا أن نعرف للتصحيح، أن الوادي المقدّس طوى الذي ورد في سورة النازعات، هو الجبل المقدّس الذي يقع في جنوب سيناء، ويسمى بجبل الطور، وتحديدًا في منطقة المطلب، التي يكون فيها الطلب مجاب".

وتابع راشد: "وهو بوادي إسلا بجبل الطور بسيناء، والذي ذُكر بالقرآن كثيرًا، وجاء في ترتيب ذكره متقدمًا على الكعبة، البيت المعمور بمكة، وأفردَ لها سورة باسم الطور، في حين لم تكن للكعبة سورة باسمها، وجاء الترتيب في سورة الطور".

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واستطرد قائلاً: "ولذلك أؤكد أن جبل الطور في الوادي المقدس طوى هو أقدس مكان على وجه الأرض، لذا وباسم الشرع الرباني نحن نطالب الرئيس المصري، وكل المسئولين بمصر، بتهيئة وتجهيز المكان المقدس بجبل الطور، لاستقبال الحجاج من كل بقاع الأرض من المؤمنين، مسلمين أو مسيحيين أو يهود، وكل من يؤمن بالله، لأن هذا حقً للجميع، بأمر السماء، وعلى الدولة المصرية القيام بواجبها الديني في هذا الأمر، وتحمل مسئوليتها الشرعية أمام الله في خدمة الوادي المقدس، وأن توجه قرعة الحج الي تنظمها وزارة الداخلية المصرية إلى قرعة الحج لجبل الطور أولًا، لأن ذلك هو الوضع الشرعي الصحيح".

6- الحجاب عادة تثير الفتن

تحدث "راشد" عن فريضة الحجاب من خلال برنامجه "رؤية مختلفة"، قائلاً أنه موضة وعادة تثير الفتن ولا يعد فريضة على المسلمات، وبرر ذلك بأنه يميز بين المسلمين وباقي أعضاء المجتمع، لافتاً إلى عدم إجازة تغطية رأس المرأة عند الصلاة.

7- جواز زواج المسلمة من غير ديانتها

إستدل راشد في فتواه التي تجيز للمسلمة أن تتزوج من رجل مسيحي أو يهودي، خلال حواره مع "الغيطي"، بأن زينب بنت النبي كانت متزوجة بـ"أبي العاص"، وكان على غير ملة الإسلام، مشيراً إلى عدم وجود نص يمنع ذلك.

8- تعدد الزوجات حرام

على عكس ما أقره الأزهر وعلماء الإسلام، حرّم "مفتي أستراليا" تعدد الزوجات، وقال في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الغيطي" أن الجمع بين أكثر من زوجة حرام شرعاً، وكان دليله آية قرآنية تتحدث عن أن العدل بين الزوجات مستحيل، لذا أقر بحرمانية تعددهن.

9- الله كلم سيدنا موسى بالهيروغليفية

من ضمن تصريحات "مفتي استراليا" التي أثارت الجدل حوله بالـ"سوشيال ميديا"، كانت إدعائه بأن حديث الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى كان باللغة الهيروغليفية وليست العربية، وتابع أثناء حواره مع الغيطي ببرنامج "صح النوم"، قائلاً: "سيدنا موسى كان لا يعرف العربية، فكيف يكلمه بلغة غير لغته، وليس هناك دليل على أن لغة الجنة هي اللغة العربية.. الحديث عن أن الله لا يعلم سوى اللغة العربية هو تسطيح للفكر الإلهي".