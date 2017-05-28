يوفنتوس يسعى لكسر عقدة نحس نهائيات «الشامبيونز ليج» أمام ريال مدريد

التحرير

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نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على موناكو الفرنسي بنتيجة(4-1) مجموع المباراتين ليصعد للمرة الثانية للنهائي في 3 سنوات، ويستعد لمواجهة ريال مدريد يوم 3 يونيو المقبل في كارديف.

وكان يوفنتوس قد فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2015 ، بسقوطه أمام برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برلين الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

يذكر أن يوفنتوس سقط 6 مرات في نهائي دوري الأبطال، أعوام ( 1973 – 1983 – 1997 – 1998 – 2003 – 2015 )، ويعتبر رقما قياسيا من الهزائم في النهائي، وكما يعلم عشاق السيدة العجوز، فإن فريقهم يمتلك قصص نحس في مبارياته النهائية في دوري أبطال أوروبا .

حيث جاءت هزائم يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال كالتالي: 30 مايو 1973 وكان الظهور الأول لليوفي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1973 ، مع أياكس أمستردام الهولندي في بلجراد ، وحصل في ذلك الوقت أياكس على اللقب، وذلك بفوزه بهدف نظيف، لتضيع الفرصة علي يوفنتوس في تحقيق اللقب الأول .

وفي التقرير التالي تستعرض "التحرير" في التقرير التالي تاريخ نهائيات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

25 مايو 1983بعد مرور 10 سنوات علي النهائي السابق ضد أياكس أمستردام، خسر يوفنتوس مجدد للمرة الثانية أمام الفريق الألماني هامبورج ،حيث كان اليوفي قد بدأ بكامل نجومه بالبحث عن التعديل ، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ليعلن الحكم نهاية المباراة وفوز هامبورج بكأس أوروبا 1983 .

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21 مايو 1997بعد حصول اليوفي على دوري الأبطال لأول مره عام 1985 مع بلاتيني، وذلك كان ضد نادي ليفربول الإنجليزي، خسر مرة أخرى عام 1997 أمام دورتموند بنتيجة 3-1 في ميونيخ ، وحقق الفريق الألماني اللقب للمرة الأولى بهذه البطولة.

27 مايو 1998 واصل نحس النهائي مطاردة يوفنتوس، وحصل الميرينجي على اللقب ذلك الوقت في أمستردام أرينا ، وذلك مع المدرب يوب هاينكس بنتيجة هدف مقابل لا شي ، وذلك بعد غياب طويل دام لـ 32 عاماً .

28 مايو 2003 في مانشستر خسر اليوفي النهائي بركلات الترجيح (2 : 3 ) ،على يد ميلان وذلك مع الحكم الألماني ماركوس ميرك .

6 يونيو 2015 قاد المدرب ماسيمليانو أليجري اليوفي إلى المباراة النهائية، وخسر أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 3 ـ 1 في نهائي المسابقة القارية عام 2015،على الملعب"الأولمبي" ببرلين العاصمة الألمانية.

ومع نهاية موسم 2017 هل سيكون الواقع مختلفاً ؟ ام سيواصل فريق السيده العجوز نحسه في النهائيات؟