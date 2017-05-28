إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة بين صيادين في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أصيب شخصان بطلقات نارية، اليوم الأحد، في مشاجرة ببحيرة المنزلة على أماكن الصيد.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود إشارة من مستشفي المنصورة الدولي، بوصول كلا من "محمود "، 21 سنة، مصابًا برش خرطوش بالجبهة، و"إبراهيم"، 28 سنة، صياد، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، ويقيمان بندر المطرية.

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية بقيادة الرائد أحمد الشوري، رئيس المباحث، للمستشفى، وبسؤال المصاب الثاني، اتهم "محمد"، وشهرته حمادة 41 سنة صياد، و"محمود"، 28 سنة صياد، ويقيمان في بندر المطرية، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض بحوزة المتهم الأول، وإطلاق المتهم الثاني عيارًا ناريًا من فرد خرطوش بحوزته أصاب الثاني الذي تصادف مروره بمكان الواقعة، إثر خلافات سابقة بينهم على أماكن الصيد في بحيرة المنزلة.

حُرر بالواقعة المحضر رقم 5290/2017 جنح مركز المطرية، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة.