وزير النقل: تدعيم الخط الثاني للمترو بـ 6 قطارات مكيفة بقيمة 100 مليون يورو
وزير النقل: تدعيم الخط الثاني للمترو بـ 6 قطارات مكيفة بقيمة 100 مليون يورو
03:25 م الأحد 28 مايو 2017
هشام عرفات وزير النقل
كتب- عبدالله قدري:
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اليوم الأحد، أن استمرار العمل في تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق أصبح ضرورة ملحة لا سيما أنه يعد الخط الأعلى كثافة بين جميع الخطوط في نقل الركاب حيث يقل نحو 1.5 مليون راكب يوميا.
وأشار عرفات- في بيان له- إلى أن استكمال تطوير الخط الأول سيتكلف 990 مليون يورو (360 مليون يورو بنية أساسية – 630 مليون يورو وحدات متحركة).
جاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة خطة تطوير ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو، حيث بدأ الاجتماع باستعراض خطة تطوير الخط الأول والتي اشتملت على ازدواج المسافة بين المرج والمرج الجديدة وإنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة وتوريد 850 بوابة جديدة للخطين الأول والثاني (تم تركيب 17 بوابة حتى الآن بالخط الأول).
واستعرض الوزير، العروض التمويلية المقدمة لتطوير الخط الأول من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكذلك الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح الوزير في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تدعيم الخط الثاني بعدد 6 قطارات مكيفة بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للخط الثاني خاصة نظم التحكم والاتصالات.
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