فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فوز 55 عالما مصريا بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا لعام 2016.

وأكد عبد الغفار، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته (168)، على إيمان القيادة السياسية بدور العلماء والباحثين المصريين في تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يسهم في عملية التنمية المستدامة، وحرصها على دعم وتشجيع العلماء، والباحثين.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية إنه تقدم لجوائز الدولة للعلوم 391 باحث، أقل من العام الماضى نتيجة للشروط الجديدة ، فاز منهم 55 عالما من بينهم 7 سيدات وتم حجب 6 جوائز، مشيرا إلى أن قيمة الجوائز بلغت 5 ملايين و500 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه فاز بجوائز النيل في مجال العلوم الدكتور جمال الدين عصمت أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتورة فايزة محمد محمود الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث والدكتورة فينيس كامل جودة أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث ووزيرة البحث العلمى سابقا، مبينا أن قيمة الجائزة بلغت 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية.

وأوضح أن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول من حيث عدد الجوائز حيث حصلت على 12 جائزة يليها المركز القومي للبحوث ب 9 جوائز ثم جامعة أسيوط ب 7 جوائز وجامعة المنصورة 5 جوائز وجامعة جنوب الوادى ب 3 جوائز.

وحضر الاجتماع، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ورؤساء ومديرو المراكز والمعاهد البحثية ونخبة من العلماء المصريين.