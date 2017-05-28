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ملك الأردن يؤكد للسيسى وقوف بلاده إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب

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ملك الأردن يؤكد للسيسى وقوف بلاده إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب ملك الأردن يؤكد للسيسى وقوف بلاده إلى جانب مصر فى مواجهة الإرهاب

التحرير

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تلقى الرئيس عبدالفتاح اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عاهل الأردن عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس، الذي شهدته محافظة المنيا أمس الأول.

وأكد العاهل الأردني - خلال الاتصال الهاتفي اليوم  - وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الغاشم، الذي لا يعرف دينا ولا وطنا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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من جانبه، أعرب السيسي عن تقديره وامتنانه لحرص الملك عبدالله الثاني على تقديم التعازي في ضحايا حادث المنيا الإرهابي، مثمنا تضامن الأردن مع مصر بما يعكس قوة وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية، وما تتميز به من روابط تاريخية وثيقة.

وشدد السيسي على عزم مصر على مواصلة جهودها الدؤوبة للتصدي للإرهاب، مؤكدا أن الحادث الأخير جاء ليزيد المصريين إصرارا على الاستمرار تلك المسيرة والتمسك بوحدتهم وتكاتفهم الوطني. 

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التحرير

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