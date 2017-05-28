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الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

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الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية الدولار يستقر فى البنك المركزى خلال التعاملات المسائية

التحرير

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استقر فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد-، مسجلا نحو 18.13 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك انه تم تثبيت سعر شراء الدولار ايضا عند 18 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى ليسجل نحو للبيع18.17 و18.07 للشراء، مقارنة بنحو 18.15 للبيع و18.05 للشراء، وارتفع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى ليسجل نحو18.15 جنيها للبيع و18.05جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.10 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء.

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كما ارتفع سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى مسجلا 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء، بدلا من 18.10 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء.

فيما تراجع سعر الدولار فى بنك ايران للتنمية مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

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