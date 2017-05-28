دار الكتب تشارك في معارض رمضانية.. وخصم 25% على جميع الإصدارات
دار الكتب تشارك في معارض رمضانية.. وخصم 25% على جميع الإصدارات
02:56 م الأحد 28 مايو 2017
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
كتبت- نسمة فرج:
تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في عدة معارض للكتب خلال شهر رمضان المبارك، منها معارض المجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، والهيئة المصرية العامة للكتاب في فيصل، ومنفذ البيع الرئيس بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
كما تشارك الدار في معرض الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث تقدم لرواد الحديقة خلال الشهر الكريم ورشة مجانية لتعليم فنون الخط العربي.
وقرر الدكتور أحمد الشوكى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية نسبة خصم 25% على جميع إصدارات الهيئة المشاركة في المعارض السالف ذكرها.
يذكر أن دار الكتب والوثائق شاركت الفترة الماضية في معارض للكتاب في عدة محافظات على مستوى الجمهورية منها: معرض دسوق بمحافظة كفر الشيخ، معرض الأقصر ومعرض الإسماعيلية بمبنى المحافظة.
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