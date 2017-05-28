خبير أرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الأربعاء القادم

كتبت- مادي غيث:

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والمتحدث السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ﻻتوجد بها تغيرات جوهرية على مدار هذا الأسبوع، سوى ارتفاع طفيف بها.

وأضاف سعودي- في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن درجة الحرارة سترتفع من درجتين إلى ثلاث درجات تقريبًا، وذلك حتى الأربعاء القادم، ثم تعاود انخفاضها التدريجي مرة أخرى، وذلك إعتباراً من الخميس القادم، ليستمر بذلك الطقس معتدل علي السواحل الشمالية للبلاد، وما بين المائل للحرارة والحار الرطب علي محافظات الوجه البحرى، والقاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة جاف علي جنوب الصعيد خلال ساعات النهار يكون لطيف ليلًا.

يذكر أن مستوى الرؤية علي الطرق، وسرعة الرياح تتيح حركة السفر بكل أمان والقيام بكافة الأنشطة البحرية، سواء فوق مسطح البحر المتوسط أو الأحمر والأستمتاع بالشواطيء المطله عليهما.

ونصح خبير الأرصاد والمتحدث السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، وذلك نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، والتعجيل بوقت الإفطار، وتأخير وقت السحور بقدر الإمكان بالنسبه للساده الصائمين.