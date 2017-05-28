أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الداخلية تسعى لتعزيز موقفها في الدوري امام الزمالك

Google+ Print
الداخلية تسعى لتعزيز موقفها في الدوري امام الزمالك الداخلية تسعى لتعزيز موقفها في الدوري امام الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستضيف فريق الداخلية نظيره ، اليوم الأحد، على ملعب بتروسبروت، في تمام الساعة الـ10 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز. 

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن فريق للمقاصة صاحب المركز الثاني، إذ خاض الفريق 29 مباراة بالدوري حتى الأن، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6، وتلقى هزيمة في 7 أخرين، وتمكن خلالهما من إحراز 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18هدفًأ. 

على الجانب الأخر يأتي فريق الداخلية باحثاً عن النقاط الثلاثة أمام القلعة البيضاء، ليصل إلى النقطة 27 ويصعد إلى المركز الثالث عشر ويبتعد عن مراكزالهبوط هذا الموسم، حيث أن الفريق يحتل المركز السادس عشر في الجدول بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر للتعدين صاحب المركز قبل الأخير.

يذكر أن الداخلية خاض هذا الموسم 29 مباراة في المنافسة، تمكنوا خلالهما من الفوز في 5 مباريات، وتعادلوا في 9، وتلقوا هزيمة في 15 أخرين، كما تمكن الفريق من تسجيل  هدفاُ، فيما استقبلت شباكه 33 هدفاً. 

شاهد أيضا

وتعد مواجهة اليوم هي الـ9 بين الفريقين، حيث سبق وأن التقيا الفريقان في 8 مرات من قبل، تمكن فيهم الزمالك من الفوز في 6 مرات، بينمت حسم التعادل مبارتين. 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة