الداخلية تسعى لتعزيز موقفها في الدوري امام الزمالك

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يستضيف فريق الداخلية نظيره الزمالك، اليوم الأحد، على ملعب بتروسبروت، في تمام الساعة الـ10 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني، إذ خاض الفريق 29 مباراة بالدوري حتى الأن، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6، وتلقى هزيمة في 7 أخرين، وتمكن خلالهما من إحراز 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18هدفًأ.

على الجانب الأخر يأتي فريق الداخلية باحثاً عن النقاط الثلاثة أمام القلعة البيضاء، ليصل إلى النقطة 27 ويصعد إلى المركز الثالث عشر ويبتعد عن مراكزالهبوط هذا الموسم، حيث أن الفريق يحتل المركز السادس عشر في الجدول بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر للتعدين صاحب المركز قبل الأخير.

يذكر أن الداخلية خاض هذا الموسم 29 مباراة في المنافسة، تمكنوا خلالهما من الفوز في 5 مباريات، وتعادلوا في 9، وتلقوا هزيمة في 15 أخرين، كما تمكن الفريق من تسجيل هدفاُ، فيما استقبلت شباكه 33 هدفاً.

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وتعد مواجهة اليوم هي الـ9 بين الفريقين، حيث سبق وأن التقيا الفريقان في 8 مرات من قبل، تمكن فيهم الزمالك من الفوز في 6 مرات، بينمت حسم التعادل مبارتين.