بالصور.. مدير أمن دمياط يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة
بالصور.. مدير أمن دمياط يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة
12:13 م الأحد 28 مايو 2017
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ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية
دمياط – محمد إبراهيم:
قاد اللواء نادر جنيدي، مدير أمن دمياط، حملة موسعة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بشأن إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، في قرى مركز كفر البطيخ، بحضور قوات من الأمن المركزي والقوات المسلحة وضباط إدارة البحث الجنائي.
ونجحت الحملة في تنفيذ إزالة التعديات على 7.5 أفدنة، ملك جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، بعد السماح للمزارعين المعتدين على الأرض بجني محصول الطماطم.
كما تم تنفيذ 191 قرار إزالة مبان مقامة من طابق واحد وحتى 6 طوابق بشرق الحي الأول وجنوب الحي المتميز بمدينة دمياط الجديدة، وسط مشادات بين قوات الأمن والأهالي.
وأثمرت المفاوضات عن تحديد موعد لأهالي المنطقة، لمقابلة رئيس جهاز المدينة وعرض مطالبهم، بشأن تقنين أوضاعهم، وجرى إرجاء الإزالة.
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