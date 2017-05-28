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رئيس البورصة يطالب جمعية المحللين بوضع ضوابط لمزاولة المهنة  

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رئيس البورصة يطالب جمعية المحللين بوضع ضوابط لمزاولة المهنة   رئيس البورصة يطالب جمعية المحللين بوضع ضوابط لمزاولة المهنة  

التحرير

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شارك رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تكريم خريجي البرنامج التعليمي CETA للمحللين الفنيين الذي تقدمه الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ويتم اعتماده من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA عبر منح الخريجيين شهادة ال Certified Financial Technician (CFT) .

و خلال كلمته للخريجين طالب رئيس البورصة من القائمين على الجمعية المصرية للمحللين الفنيين التواصل مع الجهات الرقابية، لوضع ضوابط وقواعد لمزاولة المهنة أسوة بالوظائف الفنية الأخرى التي تنظمها سجلات هيئة الرقابة المالية، مضيفا أن من شأن هذا التنظيم حماية أطراف السوق المختلفة من شركات مصدرة ومتعاملين مما ينعكس ايجابا على كفاءة أداء السوق.

وتقدم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين برنامج تعليمي يحتوي علي أكثر من 360 ساعة من الشرح المكثف علي يد عدد من المدربين المصريين والأجانب عبر ثلاثة مستويات خلال ثلاث سنوات كحد أدنى، يجب أن يحصل الطالب خلالها علي نسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مستوي.

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ويصاحب الحصول علي شهادة ال CETA اعتماد و اعتراف الإتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA وبالتالي الحصول أيضاُ علي شهادة الـ Certified Financial Technician (CFTE) المقدمة من الإتحاد الدولي .

ومن جهته قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية أن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين تعد من كبرى الجمعيات العالمية في نفس المجال، ويتخطي متوسط عدد أعضاء الجمعية خلال 12 عاماً الأخيرة 400 عضو سنوياُ، ويتخطي عدد الدارسين بالبرنامج التعليمي الأساسي للجمعية 200 طالب سنوياٌ.

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