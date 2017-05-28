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بينها ميزانية الإنتاج الحربي.. البرلمان يحسم 50 مشروعا من الحساب الختامي للموازنة الجديدة

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بينها ميزانية الإنتاج الحربي.. البرلمان يحسم 50 مشروعا من الحساب الختامي للموازنة الجديدة بينها ميزانية الإنتاج الحربي.. البرلمان يحسم 50 مشروعا من الحساب الختامي للموازنة الجديدة

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يتسأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاي، ومن المقرر أن ينظر النواب التقرير العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015 / 2016. 

كما يحسم البرلمان مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015/2016.

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وينظر النواب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها والجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015/2016.

 

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التحرير

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