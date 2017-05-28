محافظ دمياط لـ"مصراوي": إزالة 38 حالة تعدٍ خلال يومين

دمياط – محمد إبراهيم:

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، استمرار الحملة موسعة لاسترداد أرض الدولة في القرى والمدن، وإزالة التعديات خصوصًا على نهر النيل، مشيرًا إلى تنفيذ المحافظة 38 إزالة لحالات تعد خلال اليومين الأخيرين.

وأكد في تصريح لـ"مصراوي"، أنه جرى الانتهاء من إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في مركز دمياط، إلى جانب تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالاشتراك مع هيئة حماية جسور النيل، حملة لإزالة 16 حالة تعد بقرية ميت الخولي.

وأوضح المحافظ الانتهاء من إزالة حالة تعد على ألف متر بقرية الشعراء، وحالة على مساحة 6.250 فدان بالزراعة وتشوين معدات ومخلفات حيوانية وزراعية بمنطقة تل إيبوان الأثري بمدينة فارسكور.

وأضاف: "مستمرون في استرداد حق الشعب، ولا تفريط في شبر واحد من الأرض المعتدى عليها، ونحيل الموظفين المتورطين في هذه الوقائع والمخالفين إلى النيابة فورًا".