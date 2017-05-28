مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بميكروباص بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر تصادم بين أتوبيس وميكروباص بطريق القباري بمنطقة الموقف الجديد غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق القباري بمنطقة الموقف الجديد، وتبين من المعاينة تصادم أتوبيس رحلات رقم "س ون مصر"، قيادة "خ. ال. ع"، 41 عاما، سائق، بسيارة ميكروباص رحلات إسكندرية قيادة "ح. م. ش"، 32 عاما، سائق.

وكشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق اصطدمت بالسيارة الثانية من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة 2 من مستقلي السيارة الثانية، هما "أ. ف. ع"، 37 عاما، عامل، مقيم بعزبة المطار، و"ط. م. ج"، 53 عاما، عامل، مقيم بمساكن المتراس، وإصابة سائق السيارة و2 آخرين من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

نُقلت جثة الأول لمشرحة الإسعاف، والثاني لمشرحة مستشفى رأس التين، والمصابين للمستشفى ذاته لتلقي العلاج.

تم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وحُرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.