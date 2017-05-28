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حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

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حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

التحرير

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عززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجد رجالها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الدين متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

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كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور، والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء طارق حجاج مدير المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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التحرير

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