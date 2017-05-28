شرطة بورتلاند: المجني عليهم في حادث الطعن حاولوا مساعدة مسلمتين

(أ ف ب):

تبحث الشرطة الأمريكية عن شهود عيان بعد مقتل شخصين طعنا في قطار في بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية عندما حاولا مساعدة شابتين كانتا تتعرضان للمضايقة لأنهما مسلمتان.

وقال بيت سيمبسون - المتحدث باسم شرطة بورتلاند؛ في مؤتمر صحفي، إن الشابتين اللتين كانت احداهما ترتدي الحجاب، "غادرتا الموقع قبل حضور الشرطة" الجمعة، وهما قادرتان على تقديم أدلة رئيسية في القضية التي هزت المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به السبت وقالت أنه يدعى جيرمي جوزف كريستيان (35 عاما) وهو من سكان المدينة ومعروف عنه عنصريته وإيمانه بتفوق العرق الأبيض، بحسب الإعلام المحلي.

واعتقل كريستيان بعد أن فر من مكان الحادث، في وقت متأخر من الجمعة، ويحتجز حالياً بانتظار محاكمته.

وقال سمبسون "كان المشتبه به في القطار، وكان يصرخ ويتفوه بأمور كثيرة .. بما في ذلك كلمات تدل على خطاب كراهية".

وأضاف أن "الناس اقتربوا منه وحاولوا ردعه ... لكنهم تعرضوا لهجوم عنيف من المشتبه به، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث".

وأعلنت وفاة أحد الرجلين في موقع الحادث، بينما توفي الآخر أثناء نقله إلى المستشفى. ويعاني شخص ثالث من إصابات غير خطيرة.

وقالت الشرطة أنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به يعاني من مشاكل عقلية أو ما إذا كان يتعاطى المخدرات أو الكحول.

ووقع هجوم الجمعة قبل ساعات من بدء شهر رمضان.