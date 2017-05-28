طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

الإسكندرية 18 29

مطروح 17 26

بورسعيد 19 27

دمياط 19 27

الإسماعيلية 22 36

السويس 23 37

العريش 18 31

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الغردقة 24 37

شرم الشيخ 25 36

المنيا 22 37

الفيوم 22 36

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

الوادى الجديد 22 40

قنا 22 40