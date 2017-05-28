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عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
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عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز

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عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة المقاصة، المقرر لها غدًا الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وصبري رحيل في خط الدفاع، وحسام غالي، وعمرو السولية، وصالح جمعة، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، وجونيور أجايي، وأحمد ياسر ريان في خط الوسط ، وفى خط الهجوم عمرو جمال وعماد متعب.

ويسافر الفريق، عصر اليوم الأحد إلى السويس استعدادًا لخوض المباراة التي تقام مساء غدٍ الإثنين.

من جانبه، حرص اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مساء أمس السبت، وحرص شمس على حضور المران للاطمئنان على الفريق وترتيبات سفر الفريق إلى السويس لخوض المباراة.

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وعقد المدير التنفيذي للنادي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على أوضاع الفريق والتأكيد على الدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء المقاصة.

وعلى صعيد آخر، قرر الوداد البيضاوي المغربي أن تصل بعثته لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن تدخل بعثة الفريق المغربي معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسكندرية، على أن يخوض الفريق مرانًا واحدًا، يوم السبت، في نفس ميعاد مواجهته أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على الجيش ببرج العرب، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

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التحرير

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