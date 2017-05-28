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الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2017

06:33 ص الأحد 28 مايو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة .. توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

القاهرة .. يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2016 وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

بنها .. يشهد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي عملية تفجير ثاني برج مخالف على أملاك الدولة ببنها، حيث تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقع البرج المخالف والمقرر إزالته بالتفجير الآمن.

الإسكندرية .. يعقد الدكتور مصطفى الفقي - مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا لإعلان تسلمه مهام عمله كمدير للمكتبة، وذلك في حضور المدير السابق الدكتور إسماعيل سراج الدين.

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