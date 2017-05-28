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5 قتلى و11 مصابا الحصيلة الأولية لمشاجرة بين عائلتين بالفيوم والداخلية تكشف السبب وراء ذلك

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5 قتلى و11 مصابا الحصيلة الأولية لمشاجرة بين عائلتين بالفيوم والداخلية تكشف السبب وراء ذلك 5 قتلى و11 مصابا الحصيلة الأولية لمشاجرة بين عائلتين بالفيوم والداخلية تكشف السبب وراء ذلك

نشبت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مشاجرة بين عائلتين كبيرتين بإحدى قرى محافظة الفيوم، استخدمت فيها الأسلحة الآلية والبيضاء والشوم ، نتيجة خلافات قديمة منها الثأر والميراث،  مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الطرفين.

فقد تلقى اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم،  إخطارًا ، من مركز شرطة الفيوم، عن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتى «الجرارى» و«المزين»   بقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم نتيجة خلافات على الميراث وثأر قديم.

وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث بقيادة العميد حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم ، وجدت “5” قتلى “11” مصابا من العائلتين وبالبحث والتحرى تبين أن سبب المشاجرة هو الأخذ بالثأر الذي نتج عن خلاف بسبب الميراث.

وقد أصيب من عائلة “الجراري”9 أشخاص مابين قتيل وجريح، ومن عائلة المزين شخصين قتلوا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحرير المضبوطات.

 

المصدر : فايف

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